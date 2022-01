Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Scheibe an BMW eingeschlagen

Gevelsberg (ots)

In der Zeit vom 11.01.2022, 22:00 Uhr, bis zum 12.01.2022, 05:30 Uhr, schlugen Unbekannte an einem an der Rosendahler Straße geparkten Fahrzeug die Seitenscheibe der Beifahrertür ein und stahlen ein im Fahrzeug zurückgelassenes Portmonee mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

