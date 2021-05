Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster 85-Jähriger wurde tot aufgefunden

Hannover (ots)

Die Polizeiinspektion Garbsen hat seit Sonntag, 02.05.2021, nach einem 85 Jahre alten Mann aus Garbsen-Mitte gesucht. Er verließ am Samstagmorgen, 01.05.2021, seinen Wohnsitz in unbekannte Richtung. Eine Eigengefährdung des Mannes konnte nicht ausgeschlossen werden.

Am Sonntag, 09.05.2021, wurde der Senior gegen 14:00 Uhr in seinem Auto auf einem Parkplatz in Bockelriede (Neustadt am Rübenberge) tot aufgefunden. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es nicht.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem 85-Jährigen beteiligt haben. /nash

Die ursprüngliche Meldung samt Bild musste aus Datenschutzgründen gelöscht werden.

