Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Baum droht umzustürzen

Wetter (Ruhr)Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Volmarstein und Grundschöttel wurden am Mittwoch um 11:39 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz in der Bachstraße alarmiert. Aus einem Hanggrundstück hinter einem Wohnhaus war von einem Baum ein etwas größerer Ast abgebrochen und in einen Garten gestürzt. Weitere Teile des Baumes drohten augenscheinlich herunterzufallen. Da durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr zunächst keine Maßnahmen durchgeführt werden konnten, wurde ein Baumspezialist vom Stadtbetrieb informiert, welcher sich vor Ort ein Bild von der Lage machte. Nach dessen Eintreffen konnten die Einsatzkräfte den Einsatz nach einer guten halben Stunde beenden.

