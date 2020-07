Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Dreiradfahrer mit Discoanlage und 2,59 Promille unterwegs

Bild-Infos

Download

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Rothenfelder Straße 30.07.2020, 01.30 Uhr

Nicht schlecht staunte eine Funkstreifenbesatzung der Polizei, als diese sich am frühen Donnerstagmorgen auf der Rothenfelder Straße befand. Die Beamten fuhren gegen 01.30 Uhr in Richtung Berliner Ring und befanden sich in Höhe der Friedrich-Ebert-Straße, als sie in Höhe des Amtsgerichts laute Musik und bunte Lichter wahrnahmen. Der Verursacher war schnell gefunden. Es war ein 32 Jahre alter Wolfsburger, der eine Beschallungsanlage nebst Flackerbeleuchtung an bzw. auf einem Dreirad montiert hatte.

Auf diesem Gefährt sitzend befuhr er frohen Mutes den Radweg der Rothenfelder Straße und konnte an der Einmündung zur Straße Rothenfelder Markt durch die Beamten gestoppt werden.

Bei der nun folgenden Kontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Dreiradfahrers fest. Ein freiwillig durchgeführter Attemalkoholtest ergab stattliche 2,59 Promille.

Daraufhin wurde dem 32-Jährigen im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Trunkenheit im SAtraßenverkehr eingeleitet. Das Dreirad mit der auf ihm montierten Beschallungsanlage wurde aus Gefahr abwehrenden Gründen sichergestellt. Das Gefährt war nicht verkehrssicher, da es unter anderem über keine funktionsfähige Brems- und Beleuchtungsanlage verfügte.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell