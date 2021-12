Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Falschgeld: Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg startet Sensibilisierungskampagne

Stuttgart (ots)

Die Fallzahlen sprechen eine deutliche Sprache: In den vergangenen Jahren ist die Falschgeldkriminalität in Baden-Württemberg auf sehr hohem Niveau. Allein im Jahre 2020 stellte die Polizei Baden-Württemberg 12.680 Falsifikate sicher, bundesweit gab es nur in Nordrhein-Westfalen mehr Fälle.

Die Sicherstellungen für das Jahr 2021 verdeutlichen, dass weiterhin viel Falschgeld im Umlauf ist. Movie Money, Prop Copy oder sogenanntes Hochzeitsgeld: Nachbildungen von Banknoten haben einen großen Anteil an den hohen Fallzahlen. Diese falschen Banknoten sind im Internet leicht erhältlich. Das senkt die Hemmschwelle, diese in den Umlauf zu bringen. "Wer Falschgeld in Umlauf bringt, begeht kein Kavaliersdelikt. Es ist immer eine Straftat, die zu einer Freiheitsstrafe von über einem Jahr führen kann", sagt Oliver Hoffmann von der Abteilung Wirtschaftskriminalität beim LKA BW.

Das LKA BW hat gemeinsam mit der Bundespolizei und dem Polizeipräsidium Einsatz mehrere Videoclips produziert. "Ziel der Kampagne ist es, die Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren. Wir zeigen Situationen auf, in denen Sie in Berührung mit Falschgeld kommen und erklären, wie Sie falsche Banknoten erkennen können", so Hoffmann.

Am 15. Dezember feiert der erste Clip um 19 Uhr Premiere. Bis zum 21. Dezember veröffentlicht das LKA BW jeden Abend auf Facebook und Twitter ein neues Video und stellt diese Inhalte auch anderen Dienststellen zur Verfügung.

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell