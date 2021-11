Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Polizeiliche Gewahrsamnahme eines psychisch auffälligen Mannes in Offenburg - Zeugenaufruf

Stuttgart (ots)

Im Internet verbreitet sich ein Video, das die Gewahrsamnahme eines psychisch auffälligen 31-jährigen Mannes aus Gambia am gestrigen Donnerstag im Bereich der Offenburger Innenstadt durch Zivilkräfte der Polizei zeigt. Der Mann war am Nachmittag unbekleidet und alkoholisiert unterwegs und ging unvermittelt auf Passanten zu. Beamte haben ihn unter Anwendung unmittelbaren Zwangs auf dem Boden fixiert. Im Anschluss wurde er in eine Spezialklinik verbracht.

Bereits zwei Tage zuvor ist der Mann, der in den zurückliegenden Monaten wegen Körperverletzungsdelikten und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte auffällig wurde, ebenfalls ohne Bekleidung und alkoholisiert in Offenburg unterwegs gewesen und musste in einer Spezialklinik behandelt werden.

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu den Geschehnissen vom Donnerstag, 18. November 2021 machen können, werden gebeten sich unter 0711 5401-3360 zu melden.

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell