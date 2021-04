Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - 18-jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Selm (ots)

Eine 18-jährige Fahrradfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Selm am Donnerstagnachmittag (29.04.2021) schwer verletzt worden.

Gegen 17 Uhr befuhr eine 42-jährige Selmerin mit ihrem Pkw die Kreisstraße in Richtung Münsterlandstraße. In Höhe des Kreisverkehrs Sandforter Weg/Ludgeristraße erfasste sie die vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrerin. Die 18-jährige Selmerin stürzte und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Zeugen leisteten sofort Erste Hilfe. Mit einem Rettungswagen wurde die junge Frau in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Sachschäden belaufen sich auf etwa 3300 Euro.

