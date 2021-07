Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dreiste Diebe

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte Diebe stahlen am gestrigen Mittwoch, 07.07., in der Zeit von 13:05 Uhr - 13:25 Uhr, einen Laubbläser von der Ladefläche eines Pritschenwagens am Dürrenkamp. (boro)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell