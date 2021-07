Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: PKW beschädigt

Balve (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Hönnetalstraße beschädigten unbekannte Täter (Tatzeit: Mittwoch, 07.07.2021, 20:30 Uhr - 21:00 Uhr) einen schwarzen 1 er BMW eines 34 -jährigen Geschädigten. (Erhebliche Kratzspuren am rechten Radlauf). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Menden entgegen. (boro)

