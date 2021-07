Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vandalen unterwegs

Hemer (ots)

Am Dienstagnachmittag, in der Zeit von 13 Uhr - 17:20 Uhr, wurden an der Königsberger Straße fünf Fahrzeuge (Ford Transit, VW Crafter, Ford Eco Sport, Audi A 3 und Mercedes Benz) nicht unerheblich an der rechten Fahrzeugseite durch "Kratzer" beschädigt.

Sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei in Hemer entgegen. (boro)

