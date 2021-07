Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Anzeigen erstattet

Iserlohn/Letmathe (ots)

Vom Montag, 05.07. 20 Uhr - Dienstag, 06.07., 8 Uhr, drangen unbekannte Diebe in den Garten eines 74-jährigen Geschädigten an der Trift und stahlen aus einer dortigen Gartenhütte diverse Gartenwerkzeuge.

Einer 80 jährigen Geschädigten wurde am gestrigen Mittwoch, in den Mittagstunden in der Innenstadt ihre Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Sie stellte den Diebstahl fest, als sie in einem Schuhgeschäft auf der Wermingser Straße ihre Ware bezahlen wollte.

Am gestrigen Morgen, 07.07.2021, gegen 11:00 Uhr, stahlen unbekannte Diebe eine Geldbörse aus einem schwarzen Ford Kuga am Steltenberg.

Eine 29-jährige Frau bringt eine Sachbeschädigung an ihrem grau/schwarzen A 1 Sportback zur Anzeige. Unbekannte hatten gestern, in der Zeit von 10 Uhr - 11:30 Uhr, das "Auf der Insel", Höhe 21, geparkte Fahrzeug nicht unerheblich zerkratzt.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Iserlohn erbeten. (boro)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell