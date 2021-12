Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Sturz mit dem E-Scooter

Heidelberg-Bergheim (ots)

Am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr fuhr ein 37-jähriger Mann mit seinem E-Scooter in der Poststraße in Richtung Altstadt. Als der Mann mit dem Roller von der Straße auf den Gehweg wechselte, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. Beim nachfolgenden Sturz zog sich der Mann eine Platzwunde zu und musste zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Ein Sachschaden entstand nicht.

