POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Unfall unter Alkoholeinfluss - weitere Zeugen gesucht

Heidelberg-Bergheim (ots)

Ein 21-jähriger Opel-Fahrer steht im Verdacht am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr einen Unfall in der Vangerowstraße verursacht zu haben. Ein Zeuge machte die Beamten darauf aufmerksam, dass in der Vangerowstraße auf einer Strecke von rund 200 Metern diverse Fahrzeugteile liegen würden. Die eingesetzten Polizeibeamten folgten der Spur der verlorenen Teile und konnten schließlich das Unfallfahrzeug ausfindig machen. Der 21-jährige Unfallfahrer räumte gegenüber den Beamten ein, dass er für den Schaden verantwortlich ist. Während dem Gespräch stellte sich heraus, dass der Mann mit über 1,1 Promille auch noch stark alkoholisiert war. Er musste daher auf dem Polizeirevier eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt. Der Sachschaden konnte bisher noch nicht beziffert werden. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallgeschehen haben, werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier Mannheim unter 0621/47093-0 zu melden.

