POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Kind - Zeugen gesucht

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagmorgen ereignete sich in St. Leon-Rot ein Verkehrsunfall, an dem ein bislang unbekanntes Kind beteiligt war. Eine 24-jährige Frau war gegen 6.50 Uhr mit ihrem Ford im Kreisverkehr in der Hauptstraße in Höhe der Straße "Erlengrund" unterwegs. Dabei übersah sie aufgrund der Witterung ein Kind, das am dortigen Fußgängerüberweg die Fahrbahn überqueren wollte und stieß leicht mit ihm zusammen. Nachdem sie das Kind angesprochen hatte und sich um es gekümmert hatte, gab dieses zu verstehen, dass alles okay sei und rannt in Richtung Schule davon. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, wie auch die 24-Jährigen verständigten unabhängig voneinander die Polizei.

Bei dem beteiligten Kind soll es sich um ein 10- oder 11-jähriges Mädchen gehandelt haben. Es hatte dunkle Haare und trug eine graue Pudelmütze.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sowie auch das an dem Unfall beteiligte Mädchen, bzw. dessen Eltern, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

