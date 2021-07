Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Radfahrer Am Mittwoch, 21. Juli 2021, kam es um 07.40 Uhr auf der Quakenbrücker Straße zu einem schweren Verkehrsunfall: Eine 43-jähirge Frau aus Lohne befuhr mit ihrem PKW die Quakenbrücker Straße in Fahrtrichtung Quakenbrück. An der Einmündung zur Lagerstraße entschied sie sich, nach rechts abzubiegen. Hierbei übersah sie einen ihr auf dem Radweg entgegenkommenden und bevorrechtigten 38-Jährigen aus Quakenbrück auf seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß Der Fahrradfahrer wurde schwer verletzt mittels eines Rettungshubschraubers in ein umliegendes Klinikum verbracht. Informationen zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor.

