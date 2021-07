Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland OT Ramsloh - Sachbeschädigung an Holzhäuschen In der Zeit zwischen Dienstag. 13. Juli 2021, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 15. Juli 2021, 10.00 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter ein in der Brinkstraße durch dortige Anwohner der Brink- und Burgstraße erbautes und unterhaltenes Holzhäuschen, indem u.a. versucht wurde, es vorsätzlich in Brand zu setzen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland-Ramsloh unter der Telefonnummer (04498) 923770 entgegen. Saterland OT Scharrel - Brand eines PKW Am Dienstag, 20. Juli 2021, zwischen 18.30 Uhr und 18.45 Uhr, kam es auf einem Feld an der Moorstraße zum Brand eines PKW. Ein 14-Jähriger war mit einem nicht mehr zugelassenen roten PKW Renault Twingo auf dem Feld unterwegs, als der Motorraum des Wagens plötzlich Feuer fing. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Saterland, welche mit 25 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Der brandbetroffene PKW wurde entfernt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen keine Informationen vor. Friesoythe - Brand eines PKW Am Dienstag, 20. Juli 2021, geriet um 07.05 Uhr geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defekts der schwarze PKW Citroen C5 eines 65-Jährigen aus Friesoythe während der Fahrt auf der Altenoyther Straße in Brand. Es kam aus dem Bereich des Motorraumes zu einer Rauchentwicklung, sowie zu einer Flammenbildung aus der Abgasanlage. Durch ein schnelles Eingreifen der Anwohner und anderer Verkehrsteilnehmer konnte der PKW abgelöscht werden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit keine Informationen vor.

