Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Südkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen/Oldb., OT Bevern - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person Am Dienstag, 20.07.2021, um 17:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Unfallbeteiligter tödliche Verletzungen erlitt. Der 81jährige aus Essen/Oldb. befuhr in Bevern mit seinem Pedelec die Straße "Tiefer Weg" und wollte die "L843/Beverner Straße" überqueren. Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge einen von links kommenden 22jährigen PKW-Fahrer aus Bakum. Durch den Zusammenstoß erlitt der Pedelec-Fahrer derart schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

