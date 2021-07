Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung zum Brand einer Lagerhalle in Varrelbusch

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel OT Varrelbusch - Brand einer Maschinenhalle Am heutigen Dienstag, 20. Juli 2021, gegen 11.30 Uhr, wurde der Polizei ein Brand einer Maschinenhalle mit anliegenden Wohnhäusern im Grünen Weg gemeldet. Es handelt sich hierbei um die Maschinenhalle eines ehemaligen Tischlereibetriebes. Eigentümer des brandbetroffenen Objektes ist ein 65-Jähriger aus Varrelbusch. Dieser nutzte einen Teil der Halle zur Lagerung von Gegenständen und Maschinen seines ehemaligen Tischlereibetriebes. Ein anderer Teil der Lagerhalle war bereits vor vielen Jahren durch ein Museum aus Cloppenburg angepachtet worden, welches die Örtlichkeit als Depot für kulturgeschichtliche Objekte der Nachkriegszeit, insbesondere historische Fahrzeuge und Möbelstücke, nutzte. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Halle bereits in Vollbrand. Flammen schlugen aus dem Dach und das Feuer drohte auf die sich hierauf unmittelbar anschließenden Wohnhäuser überzugreifen. Die Bewohner der Häuser, sowie Mitarbeiter, konnten die betroffenen Gebäudeteile rechtzeitig verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Die Maschinenhalle und auch sämtliches, im Inneren gelagertes Inventar, wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Weiterhin wurde die auf dem Dach befindliche Photovoltaikanlage zerstört. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Cloppenburg, Molbergen, Bösel und Garrel sind mit 150 Einsatzkräften vor Ort und voraussichtlich noch bis in die frühen Abendstunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Hierbei kommt auch schweres Gerät zum Einsatz, um die im Brandschutt immer wieder auflodernden Glutnester zu löschen. Zur möglichen Brandentstehung bzw. -ursache liegen der Polizei zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 750000 Euro geschätzt.

