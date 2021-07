Lohne - Fahrraddiebstahl

Am Montag, 19. Juli 2021, um 21.50 Uhr, beobachtete eine Zeugin in der Straße An der Urlage, wie ein bislang unbekannter Täter ein Herrenrad der Marke Kalkhoff aus einem Schuppen entwendete. Die Zeugin informierte die Polizei, allerdings konnte im Rahmen einer Fahndung kein Tatverdächtiger mehr angetroffen werden. Der männliche Täter wird als 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Er soll eine schwarze Jogginghose, einen schwarzen Pullover und eine schwarze Mütze getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 12. Juli 2021, 8.00 Uhr und Samstag, 17. Juli 2021, 11.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person ein Herrenrad der Marke Batavus, welches in der Straße Unter den Erlen stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Visbek - Fahrraddiebstahl

Am Montag, 19. Juli 2021, zwischen 10.30 Uhr und 19.30 Uhr, begab sich eine bislang unbekannte Person auf ein Grundstück in der Krümpelmannstraße und entwendete von einem Fahrradunterstand ein Herren-Pedelec der Marke Raleigh Didover. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Damme - Diebstahl eines Pedelec

Am Freitag, 146. Juli 2021, zwischen 14.00 Uhr und 18.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Pegasus Premio Evo 10 Lite, welches am Kirchplatz stand. Die Geschädigte hatte zuvor den Akku entnommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Einbruch in eine Tankstelle

Am Dienstag, 20. Juli 2021, um 2.48 Uhr, drangen bislang unbekannter Täter*innen durch Aufhebeln einer Schiebetür in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Oldenburger Straße ein. Hier entwendeten sie Zigaretten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 16. Juli 2021, 17.00 Uhr und Montag, 19. Juli 2021, 7.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person beide Blinker und den rechten Außenspiegel eines Radladers, welcher in der Straße Zitadelle abgestellt worden war. Zudem wurde das Zündschloss beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Samstag, 17. Juli 2021, um 18.34 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person eine Plexiglasscheibe eines Rolltores im Bergweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Visbek - Diebstahl eines Rucksacks

Am Samstag, 17. Juli 2021, in der Zeit von 21.00 Uhr bis 21.15 Uhr entwendeten unbekannte Täter*innen in der Hauptstraße einen Rucksack samt Inhalt. Ein 28-Jähriger hatte den Rucksack, während eines Besuchs der Sommerkirmes neben sich abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Holdorf - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 16. Juli 2021, 20.00 Uhr und Montag, 19. Juli 2021, 6.45 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Ford Focus in der Straße Alter Schulplatz. Der oder die Täter*in fügte dem Wagen vorne links und hinten rechts Kratzer zu. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Lohne - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, 19. Juli 2021, um 17.10 Uhr geriet ein 19-jähriger Autofahrer aus Damme in eine Kontrolle der Polizei. Vor Ort hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Während des Urintests versuchte der Betroffene mittels Fake-Penis und einer Flüssigkeit, die Polizeibeamten zu täuschen. Nachdem sein Täuschungsversuch entlarvt wurde, verlief der darauffolgende Drogenvortest positiv und bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und das Täuschungsobjekt sichergestellt.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 19. Juli 2021, um 17.32 Uhr fuhr eine 27-jährige Autofahrerin aus Twistringen auf der Straße "Dornbusch" in Richtung Lattweg. An der Einmündung hielt sie zunächst an und wollte diesen überqueren. Hierbei missachtete sie eine vorfahrtsberechtigte 22-jährige Autofahrerin aus Visbek, welche auf dem Lattweg in Richtung Oythe unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde die 22-jährige Frau leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, 19. Juli 2021, um 16.37 Uhr fuhren eine 21-jährige Autofahrerin aus Dinklage und ein 45-jähriger Autofahrer aus Bakum, in genannter Reihenfolge die Oldenburger Straße in Richtung Stadt. Hier musste die Dinklagerin verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der Bakumer zu spät und fuhr auf. Die Dinklagerin sowie die Beifahrerin des Bakumers wurden hierbei leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 16. Juli 2021, gegen 06.25 Uhr, kam es am Bremer Tor zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 38-Jähriger aus Visbek befuhr mit seinem Pkw die Straße Bremer Tor in Fahrtrichtung Innenstadt. Dort missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden 38-Jährigen aus Visbek, die mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Fahrtrichtung Bremer Tor befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die hinzugerufene Polizei konnte wenig später nach der Unfallaufnahme den Verursacher ermitteln. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von 1800 Euro.