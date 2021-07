Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Diebstahl eines Rollers In der Zeit zwischen Samstag, 17. Juli 2021, 23.45 Uhr und Sonntag, 18. Juli 2021, 00.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person von einem Roller, welcher in einem Carport der Langen Straße stand, die beiden Außenspiegel, die Batterie und eine Ölflasche, welche im Helmfach lag. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen. Drantum - Einbruch in eine Scheune In der Zeit zwischen Sonntag, 18. Juli 2021, 19.30 Uhr und Montag, 19. Juli 2021, 20.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in eine Scheune im Schullenweg ein und entwendeten diverses Werkzeug, Alkohol und ein Mountainbike. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen. Essen - Fahrraddiebstahl Am Donnerstag, 15. Juli 2021, zwischen 7.00 Uhr und 14 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Damenrad der Marke Godewind von einem Fahrradstand des Bahnhofs in der Bahnhofsstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen. Löningen - Versuchter Einbruch in eine Sporthalle In der Zeit zwischen Freitag, 16. Juli 2021, 18.00 Uhr und Samstag, 17. Juli 2021, 15.00 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person gewaltsam durch eine Tür in einen Umkleideraum der Großraumsporthalle in der Ringstraße einzudringen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen. Essen - Pkw angegangen Am Sonntag, 18. Juli 2021, zwischen 14.00 Uhr und 17.30 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person die Motorhaube eines Renault Twingo, welcher in der Straße Achterort stand, aufzubrechen. Hierdurch wurde die Motorhaube beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen. Essen - Dieseldiebstahl In der Zeit wzischen Freitag, 16. Juuli 2021, 16.30 Uhr und Montag, 19. Juli 2021, 7.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus den verschlossenen Tanks eines Baggers und einer Raupe, welche im Tiefen Weg standen, Dieselkraftstoff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen. Löningen - Gemeinschädliche Sachbeschädigung durch Feuer Am Sonntag, 18. Juli 2021, um 20.30 Uhr, wurde durch eine bislang unbekannte Person ein Pizzakarton im Papierkorb auf dem Schulgelände einer Realschule in der Löniger Straße angezündet. Das Feuer konnte durch eine Lehrerin gelöscht werden. Der Papierkorb wurde dadurch beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen. Essen - Gemeinschädliche Sachbeschädigung Am Sonntag, 18. Juli 2021, um 16.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen drei Fensterscheiben einer Oberschule in der Quakenbrücker Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen. Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Montag, 19. Juli 2021, um 18.00 Uhr geriet ein 36-jähriger Autofahrer aus Oldenburg auf der Sager Straße in einer Verkehrskontrolle der Polizei. Hier stellten die Polizeibeamten fest, dass er zum wiederholten Male einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum fuhr, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem an seinem Pkw eine blaue HU-Plakette für das Datum 06/2020 angebracht war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, die Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung einer Weiterfahrt sichergestellt. Aufgrund erheblicher Mängel an dem Wagen erfolgte auch das Erlöschen der Betriebserlaubnis. Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Montag, 19. Juli 2021, um 19.29 Uhr, fuhr ein 53-jähriger Autofahrer mit Anhänger auf der B72, ohne im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Während des Anhaltevorgangs versuchten die im Pkw befindlichen Personen die Sitzplätze zu tauschen um die Polizeibeamten darüber zu täuschen, wer den Wagen gefahren ist. Der Pkw wurde während des Tauschvorgangs vollständig abgebremst. Cappeln - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Am Montag, 19. Juli 2021, um 00.00 Uhr fuhr ein 44-jähriger Autofahrer aus Cappeln auf der Brouksträke in Richtung Elsten, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Dort kam er zum Stillstand. Bei der Unfallaufnahme hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Alkohol stehen könnte und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,62 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Emstek - Verkehrsunfallflucht Am Montag, 19. Juli 2021, zwischen 8.00 Uhr und 10.00 Uhr beschädigte ein*e bislang unbekannte*r Verkehrsteilnehmer*in auf unbekannte Art und Weise einen geparkten Jeep Grand Cherokee SRT, welcher in der Straße Zum Esch stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen. Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht In der Zeit zwischen Sonntag, 18. Juli 2021, 21.30 Uhr und Montag, 19. Juli 2021, 2.00 Uhr, wurde ein auf der Dümmerstraße geparkter Opel Corsa beschädigt. Vermutlich fuhr ein*e Fahrradfahrer*in entgegengesetzt und kollidierte mit dem Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell