POL-CLP: weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Vechta

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 15. Juli 2021, kam es zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr auf einem Parkstreifen in der Münsterstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein aus Dinklage stammender 43-Jähriger stellte seinen SUV Opel DS Automobiles Crossback ordnungsgemäß dem rechtsseitigen Parkstreifen ab. Als er den SUV nach gut einer Stunde wieder benutzten wollte, musste er im Bereich des vorderen linken Kotflügels sowie am Radkasten Beschädigungen feststellen, die eindeutig von einem anderen Fahrzeug stammen dürften. Der unfallverursachende Fahrzeugführer, vermutlich ein LKW-Fahrer, welcher mit seinem Fahrzeug rückwärts gegen den PKW gestoßen sein könnte, entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter (04441) 9430 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 18. Juli 2021, zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr, wurde ein unbekannter Fahrzeugführer in Lohne, Robert-Bosch-Straße, dortiges Impfzentrum, durch seine weibliche Begleitung rückwärts mit seinem PKW aus einer Parklücke ausgewiesen. Hierbei fuhr dieser gegen einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw Mercedes Benz, E200. Daraufhin soll die weibliche Begleitung den angefahrenen Pkw in Augenschein genommen haben. Im Anschluss daran entfernten sich der unbekannte Fahrzeugführer und seine Begleitung vom Verkehrsunfallort. Der Unfall wurde von einer Zeugin beobachtet. Der entstandene Gesamtschaden beträgt 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lohne unter der Telefonnummer (04442) 808460 entgegen.

