Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Lennestadt (ots)

Der 38-jährige Beschuldigte befuhr am 02.06.2021, gegen 21:00 Uhr, mit seinem Fahrrad die Kölner Straße in Grevenbrück. Dabei fuhr er fast gegen ein anderes Fahrzeug, so dass er wegen seiner unsicheren Fahrweise auffiel. Der Radfahrer wurde durch Polizeibeamte angetroffen und überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass er Alkohol zu sich genommen hatte. Weiterhin räumte der Radfahrer noch Drogenkonsum ein. Mitsamt Fahrrad wurde er der Polizeiwache in Lennestadt zugeführt und Blutproben entnommen. Sein Fahrrad will er nach Ausnüchterung dort wieder abholen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinwirkung.

