Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Vor Mehrfamilienhaus in Fiestel: Auto beschädigt

Espelkamp (ots)

Wegen einer Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses sind die Beamten am Sonntag in den Wacholderweg gerufen worden. Die Ermittler bitten um Hinweise.

Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte den vor dem Haus mit der Nummer 2b stehenden gelben Renault Twingo offenbar beim Rangieren an der rechten Heckpartie touchiert, sich dann aber entfernt. Als die Besitzerin den Schaden bemerkte, verständigte sie die Polizei. Die Beamten gehen davon aus, dass sich der Unfall am Sonntag in der Zeit von 5.30-14 Uhr ereignete. Vor Ort ergaben sich Hinweise, dass ein Ford an dem Unfall beteiligt gewesen sein könnte.

Wer Angaben zum Verursacher machen kann, der meldet sich bitte bei der Polizei unter (05741) 2770.

