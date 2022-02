Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Glasscheibe durch Tritt beschädigt

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Samstag beschädigte ein 21 Jahre alter Mann aus Gescher gegen 01.00 Uhr mit einem Tritt die Eingangstür einer Spielhalle am Europaplatz. Er wurde dabei beobachtet und konnte durch die Polizei noch in der Nähe angetroffen werden. Der stark alkoholisierte Mann gab die Tat zu.

