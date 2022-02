Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin nach Unfall im Krankenhaus

Bocholt (ots)

Am Samstag ordnete sich eine 36 Jahre alte Fahrradfahrerin aus Bocholt vor der Kreuzung am St. Georgs-Gymnasium auf dem Stenerner Weg auf der äußerst rechten Fahrspur ein. Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhren sie und ein neben ihr wartender 51 Jahre alter Autofahrer an. Im Kreuzungsbereich fuhr die Radfahrerin entgegen der vorgeschriebenen Richtung plötzlich nach links, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Pkw kam. Der 51-Jährige wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Herzogstraße überqueren. Die 36-Jährige verletzte sich bei dem Sturz und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo sie zunächst stationär aufgenommen wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell