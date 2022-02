Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pkw mit Steinen beworfen

Borken (ots)

In der Nacht zum Samstag wurde ein schwarzer VW Polo durch Würfe mit Natursteinen beschädigt. Der Pkw stand auf dem Parkplatz eines Grills an der Rheder Straße. Der oder die Täter nahmen die Steine aus einem in der Nähe befindlichen Kiesbeet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

