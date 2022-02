Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Einbruch in Gaststätte

Borken-Burlo (ots)

In der Nacht zum Samstag schlugen noch unbekannte Täter zwei Fensterscheiben einer Gaststätte am Vennweg ein und entwendeten 27 Flaschen unterschiedlicher Spirituosen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

