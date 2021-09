Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Ratzeburg (ots)

30. September 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 29.09.2021 - Lauenburg

Am 29. September 2021 kam es gegen 18:10 Uhr in der Hamburger Straße in Lauenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde.

Nach aktuellem Erkenntnisstand wollte eine 44- jährige VW- Fahrerin aus dem Lauenburger Umland den Parkplatz eines Supermarktes verlassen und in die Hamburger Straße einbiegen. Hierbei übersah sie eine 46- jährige Fahrradfahrerin die auf dem Gehweg in Richtung Glüsinger Weg fuhr. Der Gehweg war nicht für Radfahrer freigegeben. Es kam zu einem Zusammenstoß bei dem die Radfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Die 46- Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 50 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell