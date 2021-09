Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach PKW- Aufbrüchen gesucht

Ratzeburg (ots)

30. September 2021 | Kreis Stormarn - 29./30.09.2021 - Delingsdorf

In der letzten Nacht (29./30. September 2021) kam es zu mehreren Fahrzeugaufbrüchen in Delingsdorf in der Schäferkoppel und im Pemöllers Weg.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden bei neun PKW Mercedes diverse Lenkräder, Airbags und zwei Navigationsmodule entwendet. Um in das Fahrzeug zu gelangen öffneten die Täter die hinteren Dreiecksfenster gewaltsam. Bei jeweils einem BMW, Porsche und Audi wurden von den Fahrzeugen die Außenspiegel und bei dem Audi zusätzlich die Nebelscheinwerfer abgebaut und entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell