Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Hundebiss im Baumarkt - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

30. September 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 25.09.2021 - Lauenburg

Am 25. September 2021 wurde gegen 12:15 Uhr ein Mann von einem freilaufenden Hund in einem Baumarkt in der Reeperbahn in Lauenburg gebissen.

Nach aktuellem Erkenntnisstand stand ein 62- jähriger Mann aus dem Lauenburger Umland an der Kasse des Baumarkts, als der unangeleinte, weißbraune, ca. 35cm große Hund ihm unvermittelt in das Bein biss. Der Hund war mit zwei Männern und einer Frau im Baumarkt. Diese gingen nach dem Vorfall zu ihrem Fahrzeug mit Ostholsteiner Kennzeichen, ohne das der Vorfall geklärt wurde. Der 62- Jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Angaben zu den Hundehaltern machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Lauenburg unter der Telefonnummer: 04153/ 3071-0 entgegen.

