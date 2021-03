Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Zwei Autofahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 24.03.2021, sind in der Gemeinde Küssaberg zwei Autofahrer unter mutmaßlichem Drogeneinfluss von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Gegen 20:50 Uhr war ein 23-jähriger Autofahrer bei einer Verkehrskontrolle in Kadelburg aufgefallen, als aus dem Wagen bei geöffneter Scheibe deutlicher Marihuanageruch nach draußen drang. In der Fahrertüre fand sich dann auch eine kleine Menge Marihuana. Der folgende Drogentest beim Fahrer war positiv auf THC, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen 22:40 Uhr traf es in Rheinheim einen zweiten Autofahrer, der mit zur Blutprobe musste. Bei dem 25-jährigen wurde ebenfalls ein positiver Drogentest durchgeführt. Als mutmaßliche beeinflussende Droge zeigte der Test Kokain an. Beide Fahrer mussten ihre Autos stehen lassen.

