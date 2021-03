Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Ein Auffahrunfall zwischen zwei Autos hat am Mittwochmorgen, 24.03.2021, auf der B 34 in Bad Säckingen zwei Verletzte gefordert. Kurz nach 09:00 Uhr hatte ein 33 Jahre alter Audi-Fahrer zu spät bemerkt, dass das Auto vor ihm nach links abbiegen wollte und wegen Gegenverkehrs anhalten musste. Der Audi-Fahrer fuhr diesem SUV ins Heck. Durch die Aufprallwucht lösten am Audi sämtliche Airbags aus. Neben dem Audi-Fahrer verletzte sich auch die 44 Jahre alte Fahrerin des SUV leicht. Der Rettungsdienst war vor Ort und brachte die Verletzten ins Krankenhaus. Am Audi dürfte ein Totalschaden in Höhe von rund 20000 Euro entstanden sein. Der Sachschaden am SUV liegt bei rund 8000 Euro.

