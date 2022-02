Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohn-/Geschäftshaus

Gronau (ots)

Zwischen Samstag, 23.00 Uhr, und Sonntag, 01.15 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in ein Wohn-/Geschäftsgebäude eines landwirtschaftlichen Betriebes an der Straße An der Eßseite ein. Der oder die Täter entwendeten Bargeld, ein Smartphone, einen Bollerwagen der Marke Fuxtec und eine Fahrradtasche. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

