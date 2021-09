Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Einbruch

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagvormittag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus Am Haarbach. Sie durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Beute und flüchteten mit Uhren, einer Digitalkamera und Bargeld in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

