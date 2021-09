Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Wachsame Zeugen ertappen Einbrecher

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Zwei aufmerksame Zeugen ertappten in der Nacht zu Montag (ca. 01.40 Uhr) einen Mann bei einem Gaststätteneinbruch an der Ewaldstraße (Rapen). Die Gaststätte befindet sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Ein lautes Knallgeräusch machte sie auf die Tat draußen aufmerksam. Im Außenbereich trafen sie einen Verdächtigen an und hielten ihn zunächst fest. Der Unbekannte konnte sich jedoch zunächst losreißen und wegrennen. Auf seiner Flucht setzte er Reizgas gegen die beiden Zeugen ein. Die informierte Polizei traf den Verdächtigen in Tatortnähe an und nahm ihn vorläufig fest. Er führte einen Rucksack mit sich, in dem sich Aufbruchswerkzeug und auch vermeintliches Diebesgut befand. Alle Gegenstände, inklusive ein von dem Tatverdächtigen mitgeführtes Fahrrad, wurden als Beweismittel und zur weiteren Klärung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 39-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Er wurde noch am gleichen Tag einem Haftrichter vorgeführt und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

