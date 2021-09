Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Radfahrer stürzt im Kreisverkehr

Recklinghausen (ots)

Im Kreisverkehr In der Wanne/Waldenburger Straße sind am Montagnachmittag eine Autofahrerin und ein Fahrradfahrer zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 82-jährige Pedelec-Fahrer aus Waltrop gegen 15.10 Uhr von der Waldenburger Straße in den Kreisverkehr gefahren. Zur gleichen Zeit bog von rechts eine 54-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel aus der Straße In der Wanne in den Kreisverkehr ein - und touchierte dabei den Radfahrer. Der 82-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt, einen Rettungswagen lehnte er ab. Es entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

