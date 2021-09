Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Zwei Verletzte und über 10.000 Euro Schaden bei Unfall

Recklinghausen (ots)

Auf der Castroper Straße/B235 sind am Montagmittag zwei Autofahrer bei einem Unfall verletzt worden. Eine 38-jährige Frau aus Datteln wollte gegen 12.10 Uhr von einem Tankstellengelände nach links in Richtung Castrop-Rauxel abbiegen. Dabei stieß sie mit einem 30-jährigen Autofahrer aus Duisburg zusammen, der auf der Castroper Straße Richtung Datteln unterwegs war und dann links in die Böckenheckstraße abbiegen wollte. Die 38-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell