POL-RE: Oer-Erkenschwick: Mann fällt aus fahrendem Auto und wird schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Auf einem Parkplatz an der Horneburger Straße hat es in der Nacht auf Dienstag einen schweren Verkehrunfall gegeben. Ein 23-jähriger Mann aus Oer-Erkenschwick fiel gegen 0.15 Uhr aus einem fahrenden Auto. Der junge Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er musste noch in der Nacht notoperiert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen saß der 23-Jährige auf der Rückbank der Beifahrerseite. Insgesamt waren vier Personen im Auto. Nachdem der 24-jährige Fahrer aus Schöppingen von dem Parkplatz losgefahren war, bemerkte er die Kontrollleuchte, die zeigte, dass die hintere rechte Tür offen war. Daraufhin forderte der Fahrer den 23-Jährigen auf, die Tür zu schließen. In diesem Moment passierte der Unfall und der junge Mann fiel heraus. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

