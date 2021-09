Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen

Eine 39-jährige Recklinghäuserin verursachte heute Morgen, um 07.50 Uhr, an der Südstraße einen Unfall mit Sachschaden. Die Fahrerin touchierte ein geparktes Auto - nähere Angaben hierzu liegen bislang nicht vor. Nachdem sie sich dann zunächst von der Unfallstelle entfernt hatte, kehrte sie einige Zeit später an den Unfallort zurück. Dort konnte sie jedoch keine Feststellungen bzgl. des anderen Fahrzeugs machen. Anschließend informierte sie die Polizei über das Geschehen. Der Schaden an ihrem Auto beträgt schätzungsweise 1.000 Euro.

Oer-Erkenschwick

Am Berliner Platz beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen blauen Skoda und flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Unfallflucht ereignete sich am Samstag, zwischen 8 Uhr und 10 Uhr.

Haltern am See

Von Samstag, 15 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, beschädigte ein Unbekannter einen weißen Mercedes. Der Wagen war an der Kirchstraße geparkt. Der Sachschaden liegt bei ca. 3.000 Euro. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommisariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

