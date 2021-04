Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ausgangsbeschränkungen gelten auch für Eishockey-Fans

Iserlohn (ots)

Die Polizei erinnert anlässlich des Spiels der Roosters am kommenden Donnerstag in Iserlohn an die Corona-Regelungen und insbesondere die geltenden Ausgangsbeschränkungen. Das Spiel endet erst nach 21 Uhr. Die Polizei wird darauf achten, dass die Regeln der vom Märkischen Kreis erlassenen Allgemeinverfügung eingehalten werden. Sie gelten auch für Eishockey-Fans.

