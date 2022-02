Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Niederkirchen bei Deidesheim) Unfallflucht

Niederkirchen bei Deidesheim (ots)

Ein(e) noch unbekannte(r) Verursacher(in) beschädigte am Samstag, 05.02.2022, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 17:15 Uhr, einen schwarzen PKW (Opel), welcher auf dem unbefestigten Parkplatz "Am Sportgelände" in 67150 Niederkirchen geparkt war und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden (Fahrerseite) in Höhe von ca. 1500,- Euro. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizei Haßloch unter Telefon 06324 9330 oder Email: pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen!

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell