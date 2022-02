Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Personen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 28-jähriger Neustadter befuhr am Samstag, den 05.02.2022, gegen 11:12Uhr mit seinem Motorrad die Hambacher Straße in Fahrtrichtung Pfalzgrafenstraße. Hierbei wurde er von einem 75-jährigen Audi-Fahrer übersehen, welcher seinerseits von der Waldstraße kommend nach links in die Pfalzgrafenstraße einbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich der Motorradfahrer glücklicherweise nur leicht verletzte.

Bereits am Freitag, den 04.02.2022, kam es um 08:00Uhr zu einem ähnlich gelagerten Fall, bei welchem eine 29-jährige PKW-Fahrerin im Rahmen eines Abbiegevorgangs an der Einmündung Speyerdorfer Straße / Dr.-Semmelweis-Straße einen 26-jährigen Fahrradfahrer übersah. Auch hier kam es zur Kollision der Fahrzeuge, wobei sich der Fahrradfahrer auch hier glücklicherweise nur leichte Verletzungen im Bereich des Kopfes zuzog.

Ebenfalls am Freitag, den 04.02.2022, befuhr ein 54-jähriger Mann aus Kaiserslautern gegen 12:30Uhr mit seinem Sprinter die L499 in Fahrtrichtung Elmstein. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Baumstumpf. Aufgrund anhaltender Schmerzen im Rücken wurde er, genau wie die Geschädigten der voran genannten Verkehrsunfälle, zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell