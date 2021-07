Polizei Dortmund

POL-DO: Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Hombruch schwer verletzt

Dortmund (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (1.7.) gegen 11 Uhr im Bereich Hombrucher Straße/Windthorststraße ist eine Fußgängerin von einem Kleintransporter erfasst und schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 33-jähriger Dortmunder mit seinem Kleintransporter auf der Windthorststraße in Richtung Westen unterwegs. Als er nach links in die Hombrucher Straße abbog, lief die 70-Jährige aus Dortmund plötzlich auf die Fahrbahn. Offenbar wollte sie die Hombrucher Straße in Richtung Osten überqueren.

Der Wagen erfasste die Frau, sie stürzte und erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Dortmunderin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

