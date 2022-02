Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen gesucht - Scheibe an Pkw eingeschlagen

Haßloch (ots)

An einem Kia, welcher in der Kantstraße in Haßloch in der Zeit von Freitag, 20:30 Uhr bis Samstagmorgen, 05:15 Uhr abgestellt war, wurde die Heckscheibe vermutlich eingeschlagen, sodass diese zerbarst und ein Loch entstand. Die Polizei Haßloch bittet Hinweise an 06324 9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell