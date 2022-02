Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Körperliche Auseinandersetzung auf Parkplatz

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag, den 05.02.2022, wurde durch einen Passanten eine verdächtige, männliche Person gemeldet, welche sich gegen 08:55Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Straße "Am Speyerbach" aufhielt. Besagter Mann hätte sich hierbei zunächst hinter diversen Fahrzeugen versteckt, wäre im Anschluss zu einem älteren Ford Fiesta gerannt und hätte daraufhin kurzzeitig körperlich auf den Fahrer eingewirkt. Der Fahrer wäre im Anschluss mit seinem PKW geflohen, wobei der Täter diesem mittels einer silbernen Mercedes A-Klasse gefolgt wäre. Die Polizei bittet Zeugen oder gar den geschädigten Ford-Fahrer, sich zwecks Gewinnung weiterer Erkenntnisse bei der hiesigen Dienststelle zu melden (Tel.: 06321 8540 oder E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de).

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell