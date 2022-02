Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Gaststätte

Gronau (ots)

Bargeld aus einer Kasse entwendet und mehrere Spielautomaten aufgebrochen haben zwei Unbekannte in Gronau. Gegen 04.00 Uhr am Montagmorgen brachen die Täter eine Eingangstür einer Gaststätte an der Ochtruper Straße auf. Im Inneren machten sie sich an mehreren Geldspielautomaten vergeblich zu schaffen: Geld war nicht in den Geräten. Beide Täter trugen helle Jacken sowie dunkle Gartenhandschuhe, einer hatte eine Sturmhaube über den Kopf gezogen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

