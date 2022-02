Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Alkoholgeruch verrät Autofahrer

Zeugen alarmieren Polizei

Gronau (ots)

Als Polizeibeamte einen 52 Jahre alten Autofahrer in Gronau am Sonntag gegen 13.30 Uhr anhielten, gab er an, dass er lediglich vier Halbliterflaschen Bier am Morgen getrunken habe. So erklärte sich aber der erhebliche Alkoholgeruch, der den Polizisten aus dem Fahrzeuginneren entgegengeströmt war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert, der auf eine Blutalkoholkonzentration von rund 1,80 Promille schließen ließ. Ein Arzt entnahm dem 52-Jährigen eine Blutprobe, um den Alkoholwert exakt nachweisen zu können. Zeugen war der Mann zuvor bereits aufgefallen: Die Alkoholfahne und ein unsicherer Gang hatten sie veranlasst, die Polizei zu alarmieren. Die Weiterfahrt untersagen die Beamten. Den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel stellten die Polizisten sicher. Nun folgt ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell