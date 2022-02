Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Weißes Auto angefahren

Geschädigter gesucht

Bocholt (ots)

Ein parkendes Fahrzeug gestreift und am Außenspiegel touchiert hat ein Autofahrer am Freitag mit seinem Wagen in Bocholt. Dazu kam es gegen 11.45 Uhr auf der Alfred-Flender-Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Die Polizei sucht den Halter des angefahrenen weißen Autos. Es stand nach der Meldung des Geschehens bei der Polizei nicht mehr am Unfallort. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell