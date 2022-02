Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Fahrräder aus Geräteschuppen gestohlen

Gescher (ots)

Zwei Fahrräder haben Unbekannte aus einem Geräteschuppen in Gescher entwendet. Zu dem Geschehen am Nelkenweg kam es zwischen Sonntag, 13.30 Uhr, und Montag, 08.30 Uhr. Die Diebe erbeuteten ein schwarzes Pedelec des Typs Sparta ION GL-Gear sowie ein Damenrad mit der Bezeichnung Lehmkuhl C4 City-Bike. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell