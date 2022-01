Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Geldbörse auf Fahrzeugdach vergessen und auf Autobahn verloren: Polizisten helfen 25-Jähriger nach Missgeschick

Kassel (ots)

Kassel/ A 49:

Glücklich endete der heutige Freitag für eine 25-Jährige aus Bad Wildungen, obwohl sie ihre Geldbörse auf der Autobahn verloren hatte. Die junge Frau hatte das rosafarbene Portemonnaie gegen 12:30 Uhr nach dem Einkaufen auf dem Autodach abgelegt und es dort bei Fahrtbeginn vergessen. Als sie mit dem Auto an der Anschlussstelle Auestadion auf die A 49 in Richtung Waldau auffuhr, fiel die Geldbörse schließlich in der Kurve vom Dach. Die junge Frau handelte genau richtig, indem sie sich nicht selbst auf die gefährliche Suche nach dem Portemonnaie begab, sondern den Verlust telefonisch bei der Polizeiautobahnstation Baunatal meldete. Eine entsandte Streife entdeckte die Geldbörse bei der anschließenden Absuche tatsächlich auf dem Seitenstreifen und konnte sie kurz darauf auf dem Revier der überglücklichen 25-Jährigen zurückgeben.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Tel. 0561-910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell